La Bourse de Paris en hausse avant les données sur l'inflation

La Bourse de Paris tente un rebond pour sa dernière séance de septembre, notamment porté par le luxe, en attendant la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Le CAC 40 avait gagné 0,63% à 7.116,24 points jeudi, marquant un rebond après cinq séances consécutives de baisse qui l'ont tiré à un plus bas de clôture depuis mars, au moment de la crise bancaire.

Avant l'ouverture du marché, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation française qui se maintient à 4,9% sur un an en septembre, au lendemain du repli de l'inflation en Allemagne, qui s'élève à 4,5% sur un an.

"Plus tard dans la matinée nous connaîtrons le taux d'inflation global de la zone euro pour septembre et avec un peu de chance les données répondront aux attentes du marchés" et renforceront les positions des gouverneurs de la Banque centrale européenne en faveur d'une politique monétaire moins restrictive, commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.