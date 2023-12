La Bourse de Paris en manque d'élan

La Bourse de Paris évolue mollement dans le vert mardi matin, légèrement soutenue par un repli des taux d'intérêt obligataires européens, tandis qu'en dehors de l'Europe, les marchés mondiaux connaissent des prises de bénéfices.

L'indice vedette CAC 40 grappillait 0,13%, soit 9,20 points, à 7.341,79 points, vers 09H50 (08H50 GMT). Lundi, la cote parisienne a légèrement reculé de 0,18% et par la suite, à New York, les principaux indices ont cédé entre 0,11% et 0,84%.