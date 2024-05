La Bourse de Paris reprend son souffle face à l'incertitude sur les taux

L'indice vedette CAC 40 a cédé 0,09%, ou 7,36 points, pour finir à 8.094,97 points. Sur la semaine, il baisse de 0,89%, mais reste en hausse de 1,38% depuis le début du mois et de 7,32% en 2024.

La Bourse de Paris a signé vendredi une séance et une semaine en baisse, au moment où les investisseurs s'interrogent sur la trajectoire des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

Les données PMI composite de S&P Global, mesurant l'activité économique aux États-Unis, publiés jeudi, ont toutefois jeté un froid sur le marché. A son plus haut depuis 25 mois, l'indicateur a renforcé l'hypothèse d'une poursuite de la politique monétaire agressive de la Fed, éloignant la perspective d'un premier abaissement des taux de l'institution monétaire américaine.

Le marché "reste constructif pour les actifs risqués", comme les actions, avec, pour l'instant, "une activité économique qui reste résiliente", une inflation qui devrait revenir à 2% et "les baisses de taux des banques centrales sont toujours de mise", a souligné Valentine Ainouz, responsable de la stratégie taux de l'Amundi Investment Institute.

Dans ce contexte, l'inflation américaine "est clé", explique Mme Ainouz. Le marché aura donc les yeux rivés, la semaine prochaine, sur l'indicateur PCE des prix aux Etats-Unis, préféré de la Fed aux autres mesures.

Si certains indicateurs ne "permettent pas aux banques centrales de baisser leurs taux" et donc "si les taux restent plus élevés plus longtemps, cela va avoir un impact sur la croissance", souligne Mme Ainouz.

D'autant plus que "la BCE est très confortable sur la baisse des taux en juin, mais si la Fed ne suit pas, il sera plus compliqué pour la Banque centrale européenne de mener un cycle complet de baisse des taux", a-t-elle expliqué.