La Bourse de Paris termine sous les 8.000 points, une première depuis mars

La Bourse de Paris a conclu la séance en nette baisse de 1,40% mardi et sous les 8.000 points, les investisseurs estimant que la première baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) pourrait se faire attendre plus longtemps que prévu.

La Fed, qui maintient ses taux directeurs à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans dans l'objectif de ramener l'inflation à 2%, a signalé prévoir trois baisses en 2024, mais ce scénario est de plus en plus fragilisé par la résilience de l'économie américaine.

Le marché doute même désormais qu'il y ait plus d'une baisse des taux dans l'année et "il y a de plus en plus de craintes qu'il n'y en ait même pas du tout", souligne Charlotte de Montpellier.

"A cet élément principal, la géopolitique est l'élément supplémentaire qui amène de la volatilité" à la séance, ajoute l'économiste.