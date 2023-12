La "Ducasse", une nouvelle variété de pomme créée en Wallonie

Depuis plusieurs années, le CRA-W mène des travaux de sauvegarde et de valorisation du patrimoine fruitier. Il a pour mission la gestion des vergers conservatoires (variétés fruitières anciennes et locales) mais également la recherche, l'obtention et/ou la sélection de nouvelles variétés issues de ce patrimoine.

Comme la "Coxybelle" issue du même programme de recherche, la "Ducasse" est adaptée aux conditions climatiques, est plus robuste, plus tolérante aux maladies, de bonne qualité gustative et compatible avec une arboriculture à faibles intrants, souligne dans un communiqué l'Interprofession Fruits et Légumes de Wallonie (IFEL-W), à l'initiative du groupement de producteurs "Pommes et Poires de Wallonie". Son nom "représente toute la jovialité après le labeur, la convivialité, l'esprit de collaboration et les riches saveurs de la Wallonie", peut-on lire sur le site web du CRA-W.

D'autres variétés potentiellement intéressantes sont toujours en expérimentation chez des producteurs. Mais pour l'heure, "la 'Ducasse' est la variété qui offre le plus d'avenir", ajoute l'IFEL-W. Depuis 2020-2021, environ 16.000 pommiers ont été plantés.

Ces variétés sont principalement destinées à la vente à l'exploitation et aux circuits courts, ainsi qu'aux magasins spécialisés livrés en direct par les producteurs.