La FDA approuve un médicament d'Hyloris contre la douleur

Le Maxigesic IV est déjà approuvé dans plus de quarante pays et commercialisé dans plus de 20 pays. La biotech belge a signé un accord de licence avec les entreprises AFT et Hikma pour commercialiser le traitement aux Etats-Unis, où il sera distribué dans les hôpitaux à partir du début de l'année prochaine.

La firme entend positionner ce nouveau traitement comme une alternative aux opioïdes, qui ont entraîné une vague de dépendances dans le pays. Selon certaines estimations, les surdoses de ces puissants analgésiques auraient coûté la vie à plus de 600.000 personnes lors des deux dernières décennies.