Le CRM Group inaugure un four à plasma sur le site d'Hydrométal à Engis

Le CRM Group, centre de recherches agréé par la Région Wallonne, a inauguré vendredi son nouveau four "Plasma" à Engis, sur un site appartenant à la société industrielle Hydrométal, spécialisée dans le recyclage de matériaux complexes. Cet outil à la pointe de la technologie permettra à l'entreprise et aux industriels de tester divers procédés de recyclage des métaux critiques, ont annoncé les différents partenaires lors d'un point presse où était présent le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus.

"Ce four est unique de par sa grande versatilité, il permet de traiter une énorme variété de matières à très haute température, avec différents procédés: la fusion simple, l'évaporation, par exemple", a expliqué Jean-Christophe Pierret, chargé de projet du CRM. L'une de ses caractéristiques est de pouvoir utiliser la technologie plasma, qui lui permet de recevoir un courant de grande intensité via un arc électrique et de chauffer ainsi la matière à plusieurs dizaines de milliers de degrés afin de la faire fondre.

Ce four, considéré comme un prototype, va par ailleurs servir à Hydrométal pour tester la viabilité économique de toute une série de procédés de recyclage et ainsi "de créer une nouvelle chaîne de valeur pour des métaux critiques comme le cobalt ou le germanium. À terme, nous souhaitons offrir un panel complet de technologies de recyclage pour s'assurer que les métaux restent en Europe", ambitionne Philippe Henry, administrateur.