La saison des asperges de Wallonie officiellement lancée

L'objectif principal de cette journée est d'informer les consommateurs du début des récoltes de ce produit en rappelant la notion de saisonnalité. "Il est déjà possible de trouver de l'asperge depuis plusieurs semaines dans les magasins. Cependant, ce n'est pas de l'asperge wallonne. Elle vient généralement de Flandre (asperge blanche, NDLR) mais parfois de beaucoup plus loin pour l'asperge verte : le Pérou. En Wallonie, l'asperge n'est disponible qu'à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin du mois de juin. Si on en retrouve à d'autres moments, ce n'est pas de l'asperge wallonne Il est donc important de conscientiser les consommateurs à la saisonnalité de ce produit", rappellent les producteurs, membres du groupement.

Le groupement de producteurs est né en 2022. 16 producteurs y avaient adhéré en s'engageant à commercialiser sous la bannière "Asperges de Wallonie", en respectant un cahier de charges, avec une visibilité (logo, étiquetage) et des actions de promotion communes. En 2023, ils ont été rejoints par trois autres producteurs. Ce chiffre reste inchangé en 2024.