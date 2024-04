La société belge de snacks à base de grillons Kriket rachète son principal concurrent

Kriket a lancé une première barre de grillons en 2018 et a depuis élargi sa gamme avec des granolas et des barres sportives, toujours à base de poudre de grillons. Ses produits sont notamment vendus chez Colruyt, Spar, Carrefour et Bio-Planet.

Elle veut désormais accélérer sa croissance avec l'acquisition de Yuma, une autre start-up bruxelloise qui propose une gamme de crackers et de cracottes enrichis de poudre de grillon. Fondée en 2020, Yuma a obtenu un référencement national chez Delhaize et est présent dans plus de 600 magasins en Belgique.

Kriket indique que les barres protéinées connaissent "une progression lente mais constante" depuis que le gouvernement a autorisé la consommation d'insectes il y a une dizaine d'années.

"Nous savons tous aujourd'hui que notre consommation de protéines peut être plus durable, et les grillons sont une alternative fantastique", explique la cofondatrice de Kriket Anneleen Van Meervenne. "Ils utilisent 2.000 fois moins d'eau que le bœuf et émettent 100 fois moins de CO2 pour la même quantité de protéines. De plus en plus de consommateurs sont ouverts à cette idée."