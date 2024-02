La société British American Tobacco dans le rouge après l'annonce de sa dépréciation

Cette dévalorisation a été réalisée face au constat que de plus en plus d'Américains arrêtent de fumer. Des marques telles que Newport, Camel, Natural American Spirit et Pall Mall ont dès lors fait l'objet d'une dépréciation de 27,3 milliards de livres (32 milliards d'euros), entrainant une perte nette de 14,2 milliards de livres (16 milliards d'euros). A titre de comparaison, un bénéfice net de près de 7 milliards de livres (8,2 milliards d'euros) avait été enregistré en 2022. Les ventes totales ont, elles, diminué de plus de 1% pour atteindre 27,3 milliards de livres.

La baisse des ventes de cigarettes (-8 % en 2023) a été compensée par le succès croissant d'alternatives telles que les produits de vapotage et les sachets de nicotine. Ces activités ont ainsi connu une croissance des ventes de plus de 15%. "Elles ont franchi le cap de la rentabilité deux ans plus tôt que prévu", a affirmé la société BAT. Ces activités devraient représenter la moitié de ses ventes d'ici 2035, contre 16,5% en 2023.