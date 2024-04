La valeur de Tesla tombe en dessous des 500 milliards de dollars

Le constructeur américain de voitures électriques a déjà perdu environ 38 % de sa valeur cette année et constitue le deuxième plus gros déclin de l'indice boursier S&P 500. La dernière fois que la capitalisation boursière de l'entreprise a clôturé en dessous d'un demi-billion, c'était fin avril de l'année dernière.

Lorsque Tesla a mis en garde en octobre contre une baisse de la demande de véhicules électriques, les investisseurs ont eu des inquiétudes. Au début de ce mois, le constructeur a annoncé des ventes bien inférieures aux attentes de Wall Street. En plus de cela, la nouvelle est tombée, lundi dernier, avec l'annonce d'une importante série de licenciements. Plus d'un dixième des emplois dans le monde vont disparaître, a déclaré le CEO Elon Musk dans un courrier électronique adressé aux salariés. Cela revient à plus de 14.000 emplois.