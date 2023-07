L'action Mithra poursuit sa chute en bourse

L'action de l'entreprise pharmaceutique liégeoise Mithra a de nouveau plongé en bourse vendredi. Vers 11h00, le titre avait perdu plus de 14 %, soit la plus forte baisse sur le marché continu d'Euronext Bruxelles. KBC Securities a abaissé sa recommandation d'achat sur l'action.

Mercredi et jeudi, l'action Mithra avait déjà subi des baisses respectives de plus de 8% et 18%. En cause, des problèmes de trésorerie : la société spécialisée dans la santé féminine pourrait devoir trouver des liquidités supplémentaires dès septembre. La direction a néanmoins déjà formulé un certain nombre de mesures pour obtenir des liquidités supplémentaires.