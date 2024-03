L'Adeb insiste sur une meilleure collaboration public-privé pour le développement durable

L'association souligne notamment la nécessité d'investir de manière "importante, continue et équilibrée sur différentes années" dans le développement durable au niveau régional ou national. Pour ce faire, elle préconise d'atteindre la norme de 4% du PIB pour les investissements publics afin d'investir dans la rénovation énergétique des bâtiments, réaliser, rénover et entretenir les infrastructures et prévoir les effectifs pour garantir la bonne gestion des projets publics. Elle demande également de repenser les procédures de délivrance de permis pour soutenir des objectifs sociétaux à long terme.

Elle insiste par ailleurs sur le besoin d'organiser différemment les appels d'offre publics "si les autorités souhaitent que les entreprises investissent dans les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux". L'Adeb préconise d'évaluer les marchés publics sur le coût à long terme des offres (durabilité des matériaux, coûts d'entretien et de rénovation, etc.) plutôt que le coût à court terme (coût de réalisation). Ce faisant, les autorités publiques stimuleront le secteur à "investir dans la recherche de processus et de matériaux innovants".