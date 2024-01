L'aéroport d'Ostende ferme pendant deux mois pour cause de rénovation de sa piste

L'aéroport d'Ostende est fermé depuis jeudi et devrait le rester jusqu'au 27 mars prochain pour cause de réfection de la piste d'atterrissage et de décollage.

En outre, certaines voies de circulation seront élargies et des éclairages LED seront installés.

Les travaux devraient permettre à des avions tels que le B747-400 et le B777-300ER de circuler à l'aéroport avec un plus grand rayon de braquage. Toutefois, cette rénovation ne dotera pas l'aéroport régional d'une plus grande capacité et elle ne permettra pas non plus à des avions plus imposants d'y atterrir, souligne la LOM.

Pendant la fermeture du site, une partie du personnel sera affecté à des travaux de maintenance, tandis que le reste sera placé en chômage technique.