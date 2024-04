L'autoroute A13 fermée entre Paris et Vaucresson au moins jusqu'à lundi après un "mouvement de terrain"

Cette portion de route très empruntée à l'ouest de Paris est fermée depuis jeudi soir "pour des raisons de sécurité" et l'interdiction de circulation pourrait perdurer "au-delà" de lundi "si les conditions de sécurité ne sont pas rétablies", indique de son côté Bison Futé.

L'autoroute A13 entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 sera fermée dans les deux sens de circulation au moins "jusqu'à lundi" suite à un "mouvement de terrain" qui a fait apparaître une importante fissure au niveau de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), a annoncé vendredi soir la préfecture des Hauts-de-Seine.

"Cette situation est le résultat d'un mouvement de terrain, dont les causes sont en cours de diagnostic. Il a également provoqué des fissures sur un ouvrage d'assainissement situé à 4 mètres de profondeur sous l'autoroute", souligne la préfecture.

Cette fissure "longe la fin de la bretelle d'insertion et traverse l'A13 en direction du parc de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 cm selon les endroits", ajoute-t-elle.

"Au cours de la nuit" de jeudi à vendredi, "et à l'occasion d'une fermeture programmée de l'autoroute pour travaux, une fissure transversale de l'A13 sur le secteur de Saint-Cloud a été observée", explique la préfecture dans un communiqué.

Les autorités invitent les automobilistes à se reporter sur d'autres itinéraires via l'A12, la N12 et la N118.

La société privée Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) exploite cette autoroute, sauf entre Paris et Orgeval (Yvelines), où le gestionnaire est l'Etat français, représenté par la Direction des routes d'Ile-de-France (Dirif).

Cette fermeture intervient juste avant le dernier week-end des vacances scolaires pour l'Ile-de-France. Bison Futé prévoit une circulation difficile dans la région dans le sens des retours samedi et dimanche.