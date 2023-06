Le BEL 20 entame la semaine dans le rouge

L'indice BEL 20 devait reculer de 1,04% lundi à l'ouverture avant de ramener cet écart à 0,8% en s'inscrivant à 3.628 points vers onze heures avec tous ses éléments dans le rouge à l'exception de KBC (63,52) et Ageas (37,40) qui s'appréciaient de 0,2 et 0,3%.

AB InBev (52,69) abandonnait 1,4% alors que la plus forte baisse revenait à Solvay (101,00) avec une chute de 2,3%, UCB (84,72) reculant de 1,2%, arGEN-X (361,90) et Galapagos (38,37) de 0,8 et 1,3%.

D'Ieteren (167,10) et Elia (116,20) perdaient 1,3 et 1%, Aperam (33,11) et Umicore (27,12) cédant 0,3 et 0,9% tandis que GBL (72,92), Ackermans (153,60) et Sofina (196,80) reculaient de 0,7%.