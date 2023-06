Inondations et coupures de courant: les images impressionnantes des orages qui ont traversé la France

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos ont montré des rues du centre-ville de Dieppe (Seine-Maritime) transformées en torrents, alors que Météo-France a évoqué dans un communiqué "de fortes intensités pluvieuses relevées en Normandie".

Ces orages ont vraisemblablement provoqué des coupures de courant en Ile-de-France, avec 11.000 foyers sans électricité dans le Val-d'Oise, qui ont été en grande partie réalimentés dans la soirée, a annoncé le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE. "L'essentiel" de ces foyers a été réalimentés vers 20h30, a indiqué RTE.

Environ 1.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée dans l'Eure et, selon Enedis, plus de 2.000 foyers n'avaient pas non plus de courant dans la Sarthe à 20H30.