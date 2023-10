Le BEL 20 et ses voisins européens restent bien orientés

En gagnant 0,7% à 3.572 points jeudi vers onze heures, l'indice BEL 20 poursuivait sa progression à l'instar de ses voisins européens, tous ses éléments étant en hausse à l'exception de KBC (57,44) et Proximus (7,70) qui concédaient 0,8 et 0,1%.

AB InBev (51,77) et Ageas (39,37) étaient positives de 0,9 et 0,4%, WDP (24,12) se distinguant en remontant de 1,6% en compagnie de Aedifica (53,05) et Cofinimmo (61,00) qui regagnaient 1,1 et 1,2%.

Solvay (103,50) et UCB (80,94) valaient 0,7 et 1% de plus que la veille, arGEN-X (479,10) et Galapagos (33,53) s'appréciant de même de 0,9 et 0,6% tandis que D'Ieteren (160,20) et GBL (72,48) gagnaient 1,1 et 1,2%.