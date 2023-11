Le BEL 20 et ses voisins ont terminé dans le désordre

Aperam (27,82) suivait avec une moins-value de 1,80% en compagnie de Cofinimmo (61,90) et Ackermans (140,60) qui abandonnaient 1,75 et 1,26%. AB InBev (55,36) avait viré de 0,95% à la hausse tandis que KBC (53,18) et Ageas (37,14) se dépréciaient de 0,67 et 0,05%, Elia (94,15) et Proximus (8,01) perdant 0,63 et 0,64% alors que D'Ieteren (145,10) et Melexis (73,30) regagnaient 0,48 et 0,21%.

EVS (25,90) et Kinepolis (46,45) abandonnaient par ailleurs 3 et 1,8%, Econocom (2,28) et Bpost (4,89) reculant de 2,1 et 2,8%, Ontex (6,78) et Qrf (9,42) de 2,1 et 3,1%, Bois Sauvage (282,00) et Greenyard (5,65) de 2,7 et 3,2%