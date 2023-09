Le BEL 20 évolue de peu dans le rouge

Aperam (26,85) et Umicore (24,10) valaient 0,1 et 0,4% de moins que la veille, Melexis (87,25), D'Ieteren (151,10) remontant de 0,3% comme Elia (103,80).

Les poids lourds AB InBev (51,52) et arGEN-X (480,50) progressaient par contre de 0,3 et 1,2%, Galapagos (35,10) et Solvay (108,60) s'appréciant de 0,5 et 0,1% alors qu'UCB (81,20) était négative de 0,6%.

Colruyt (36,91) bondissait par ailleurs de 5,9% après une recommandation à l'achat, à l'inverse d'Ahold Delhaize (28,50) qui chutait de 6,1%, pénalisée par une recommandation à la vente.

Belysse (0,88) plongeait d'un peu plus de plus de 3% comme CFE (7,66), Ekopak (19,40) et Agfa-Gevaert (2,12) remontant de 2,6 et 1,9%, Orange Belgium (13,50) et Unifiedpost (3,24) de 1,3% tandis que GIMV (43,00) progressait de 2,1%.

Sequana Medical (3,25) chutait enfin de 5,8% tandis que Celyad (0,92) et IBA (11,22) abandonnaient 2,3 et 2,4%, à l'inverse de Biosenic (0,033) et Oxurion (0,0016) qui rebondissaient de 5,1 et 6,7%.