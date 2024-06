Le BEL 20 poursuit son repli

KBC (63,90) chutait de 3,36% devant D'Ieteren (196,90) qui reculait de 3,20%. Les immobilières voyaient de même Cofinimmo (57,00) chuter de 3,47% tandis que WDP (25,46) et Aedifica (56,45) perdaient 2,68 et 2,67%. Umicore (16,34) et Melexis (83,85) restaient négatives de 1,98 et 1,35%, Elia (91,30) et GBL (68,35) portant par contre leurs pertes à 1,93 et 1,44%.

Galapagos (24,40) concédait 0,49% alors que Solvay (32,35) et Syensqo (93,30) se distinguaient par des hausses de 1,92 et 1,01% en compagnie d'UCB (131,40) et arGEN-X (351,70) qui s'appréciaient de 1,04 et 0,31%.