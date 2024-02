Le BEL 20 progresse malgré le recul d'arGEN-X

Le BEL 20 et ses voisins européens entamaient la semaine avec optimisme, l'indice bruxellois gagnant jusqu'à 0,80% à 3.706 points avant de ramener cette avance à 0,6% vers 11h00 en s'inscrivant alors à 3.697 points avec 17 de ses éléments dans le vert.

arGEN-X (365,30) pesait sur la tendance en reculant de 2,2% en compagnie d'AB InBev (59,76) et Galapagos (36,78) qui reperdaient 0,3 et 0,1%.

Umicore (20,94) et Aedifica (56,15) emmenaient par contre les hausses en gagnant 2,5 et 2,3% devant Sofina (220,60) qui remontait de 1,9%, Elia (105,80) et KBC (61,66) s'appréciant de 1,7%, Cofinimmo (63,35) de 1,5%.