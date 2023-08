Le Bel 20 a pu limiter ses pertes grâce à arGEN-X

Après avoir perdu jusqu'à près de 1% mardi à la mi-journée, l'indice BEL 20 devait se ressaisir avant de fléchir à nouveau et terminer 0,40% plus bas que la veille en s'inscrivant à 3.672,40 points avec 16 de ses éléments dans le rouge, Ackermans (158,50) étant stationnaire.

Cofinimmo (70,25) et WDP (25,36) perdaient 1,13 et 1,17%, D'Ieteren (156,30) et Melexis (88,25) cédant de même 1,26 et 1,12% tandis que Aperam (26,81) et Sofina (203,60) reculaient de 1,11 et 1,17%.

Aedifica (59,60) et Umicore (24,87) abandonnaient 1,65 et 1,58% alors que l'indice bruxellois bénéficiait du soutien de son poids-lourd arGEN-X (464,30) qui regagnait 1,58% en compagnie de Proximus (6,70), positive de 0,63%.

KBC (64,88) reperdait 0,58% tandis que Ageas (37,14) et AB InBev (50,89) se dépréciaient de 0,93 et 1,15%, UCB (82,18) gagnant de justesse une fraction tandis que Solvay (103,45) et Galapagos (35,98) perdaient 0,77 et 0,39%.

Accentis (0,029) et Lotus Bakeries (7.420) se distinguaient par ailleurs en remontant de 7,4 et 1,9%, Bekaert (43,54) gagnant 1,3% alors que Care Property Invest (13,12) et Xior (27,15) abandonnaient 1,8 et 1,3%.

Sequana Medical (3,81) n'ajoutait plus que 0,2% aux 9,2% engrangés la veille, MDxHealth (0,349) et Oxurion (0,0018) gagnant 1,4 et 5,9% tandis que Mithra (2,545) repartait de 1,5% à la baisse après avoir plongé de 9,7% la veille.