Le Bel 20 réduit ses pertes et termine de peu sous les 3.300 points

Le Bel 20 et ses voisins européens ont réduit leurs pertes jeudi à l'annonce du maintien de ses taux par la BCE avant de repartir à la baisse, l'indice bruxellois reculant finalement de 0,44% à 3.299,74 points avec 12 de ses éléments dans le rouge et après avoir perdu jusqu'à 1,29% en matinée.

Ageas (36,52) et KBC (51,52) étaient positives de 1,11 et 0,16% tandis que AB InBev (50,72) cédait 0,74%.

Barco (14,15) et Melexis (70,40) valaient 1,94 et 1,19% de moins que la veille, Umicore (22,09) et Elia (89,60) perdant 0,63 et 1,05% alors que D'Ieteren (139,50) remontait de 1,09%.

Hors BEL 20, Kinepolis (45,05) devait plonger de 6,8% à l'annonce de son bilan estival avant de ramener cet écart à 1,2%, les annonces de Belysse (0,68) étant de même accueillies par une chute de 6,8% tandis que Tubize (63,40) abandonnait 3,9%, Greenyard (5,38) et Immobel (25,35) chutant de 3 et 6,8% alors que Unifiedpost (2,235) rebondissait de 6,7%.

Mithra (1,228) rebondissait enfin de 7,7% à l'inverse de Celyad (0,602) qui chutait de 5,9% en compagnie de Hyloris (12,40) et IBA (8,87), négatives de 3,9 et 5,3%.