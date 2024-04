Le BEL 20 repasse sous les 3.800 points avec Sofina en tête des baisses

Partager:

La tension sur les taux devait saper le moral des marchés mardi, l'indice BEL 20 perdant jusqu'à 2,05% peu avant 16 heures avant de conclure sur un recul de 1,47% à 3.796,92 ponts avec 18 de ses éléments dans le rouge.

Lotus Bakeries (8.840) était la seule rescapée avec une hausse de 0,34% alors que les baisses étaient emmenées par Sofina (211,20) avec une chute de 2,58%. arGEN-X (349,40) suivait avec un recul de 2,40% en compagnie de Solvay (28,78) et Syensqo (87,22) qui abandonnaient 2,28 et 2,38%, Galapagos (27,70) et UCB (119,35) se dépréciant de 1,56 et 0,08%.

AB InBev (53,86) perdait 1,72%, Ageas (43,00) et KBC (67,60) reculant de 1,87 et 1,31%. D'Ieteren (203,60) et Ackermans (156,00) étaient négatives de 1,36 et 1,39%, Melexis (73,10) et Umicore (21,04) de 1,08 et 1,77%, Elia (92,30) de 1,76%. Les immobilières voyaient WDP (25,00) reculer de 1,19%, Aedifica (57,75) et Cofinimmo (61,80) ne cédant que 0,69 et 0,56%.