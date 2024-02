Le BEL 20 se distingue grâce à KBC et Umicore

Faisant mieux que ses voisins européens lundi, l'indice BEL 20 devait franchir et se maintenir au-dessus des 3.700 points en progressant de 1,07% à 3.715,85 points avec 17 de ses éléments en hausse, KBC (62,98) et Umicore (21,15) en tête avec des bonds de 3,89 et 3,57%.

Solvay (22,84) et Syensqo (84,69) étaient en hausse de 2,84 et 1,57%, UCB (94,50) gagnant 0,88% tandis que Sofina (221,40) et Elia (106,70) s'appréciaient de 2,31 et 2,60%, Aedifica (56,10) et Cofinimmo (63,50) de 2,19 et 1,76%.

A l'inverse, arGEN-X (362,40) freinait l'indice bruxellois en chutant de 2,97% en compagnie de Galapagos (36,49) et AB InBev (59,85) qui cédaient 0,87 et 0,18%.

Ageas (38,48) et Ackermans (159,40) valaient 1,45 et 1,27% de plus que vendredi, Melexis (80,90) et Proximus (8,35) gagnant 0,81 et 0,26%.

Après avoir bondi de 12%, Unifiedpost (3,555) confirmait un nouveau regain de 7,7%, Atenor (6,70) et Agfa-Gevaert (1,258) récupérant de même 5,3 et 3,6%, Immobel (25,90) et Belysse (0,66) gagnant 2,8 et 3,1%.

Celyad (0,36) et Mithra (0,539) plongeaient enfin de 8,4 et 10,2% tandis que Nyxoah (10,95) et Sequana Medical (2,88) abandonnaient 2,7 et 2,4% à l'inverse d'Onward Medical (6,58) qui bondissait de 19,6% supplémentaires.