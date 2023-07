Le BEL 20 teste le seuil des 3.800 points

Après avoir perdu jusqu'à 0,7% lundi à l'ouverture, l'indice BEL 20 devait se ressaisir et franchir le seuil des 3.800 points alors que ses voisins européens restaient partagés et peu modifiés, l'indice bruxellois gagnant 0,1% à 3.802 points vers 11h00 avec 13 de ses éléments dans le vert.

Barco (20,56) était en tête avec un rebond de 3,4% devant Aedifica (63,25) et Proximus (7,25) qui progressaient de 1,8 et 1,3%, Cofinimmo (73,05) et WDP (28,12) regagnant 0,7% comme Sofina (200,60).

arGEN-X (483,40) et Solvay (103,55) valaient 1,7 et 0,2% de moins que vendredi, UCB (82,24) et Galapagos (38,64) gagnant par contre 0,3% chacune.

L'annonce de la création d'une coentreprise devait faire bondit VGP (98,10) de 7,2% tandis que Econocom (2,78) et Belysse (1,13) rebondissaient de 5,5 et 3,7%, Kinepolis (44,05) et la BNB (602,00) s'appréciant de 1,4 et 2%.

Oxurion (0,0018) et Biosenic (0,065) rebondissaient enfin de 5,9 et 10,2%, Biotalys (6,38) gagnant 2,9% tandis que MDxHealth (0,32) reculait de 2,7%.