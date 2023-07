Le bénéfice et le chiffre d'affaires d'Air France et de British Airways en hausse

IAG et Air France-KLM deux des plus grandes compagnies aériennes européennes ont publié vendredi des chiffres meilleurs que prévu. Toutes deux ont bénéficié d'une hausse du nombre de voyages, même si le segment des voyages d'affaires est resté à la traîne.

Les deux groupes aériens pointent une bonne demande pour les vols long-courriers et dans le segment des voyages de luxe. IAG, la maison mère de British Airways et d'Iberia, entre autres, s'attend à atteindre 97 % de sa capacité pré-Covid cette année. De son côté, Air France-KLM table sur 95 %. Aucun des deux groupes ne note un affaiblissement des réservations, bien que la demande à long terme suscite de plus en plus d'inquiétudes, notamment en raison de l'inflation.

Chez IAG, le bénéfice d'exploitation est passé de 301 millions d'euros au deuxième trimestre 2022 à 1,25 milliard d'euros pour la même période cette année. Le chiffre d'affaires total pour la période avril-juin a augmenté de près de 1,8 milliard pour atteindre 7,7 milliards d'euros. Air France-KLM a, elle, vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 900 millions pour atteindre 7,6 milliards d'euros, tandis que son bénéfice d'exploitation a progressé de 90% pour atteindre 733 millions d'euros.