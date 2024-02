Le bonus du CEO d'AB InBev à nouveau à la baisse

La rémunération variable dépend des prestations de l'entreprise, stipule ce rapport. Après un bonus revu à la baisse pour l'exercice 2022, la situation n'a guère évolué un an plus tard. Le groupe a assisté à une sérieuse baisse de ses ventes en Amérique du Nord à la suite d'un boycott mené à la fois par les milieux conservateurs et les progressistes.

Le CEO recevra tout de même un supplément de 4,2 millions d'euros à son salaire fixe de 1,29 million. L'an dernier, le bonus était encore de 5,66 millions d'euros. Le responsable devrait le recevoir aux alentours de mars.