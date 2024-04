Le CA d'Unifiedpost ne veut pas révoquer ses administrateurs

Lundi, le principal actionnaire de la fintech wallonne Unifiedpost, Alychlo (la société d'investissement de Marc Coucke), réclamait un changement de gouvernance avec la révocation de deux administrateurs et la nomination de quatre nouveaux. Le comité de nomination et de rémunération a rendu ses avis, et le conseil d'administration invite les actionnaires à voter contre la nomination de trois administrateurs ainsi que contre la révocation des deux pointés par Marc Coucke. L'entreprise spécialisée dans la facturation numérique a également annoncé mardi être en négociations exclusives pour céder 21Grams à PostNord Stralfors pour un prix non encore déterminé.