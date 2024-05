L'ancien patron de Google Belgique devient le CEO de la chambre de commerce de Bruxelles

Thierry Geerts n'est pas un étranger pour le monde des entreprises. Dans les années 90, il a dirigé une blanchisserie industrielle à Schaerbeek et Molenbeek, puis a occupé divers postes de direction dans les médias chez Mediahuis, avant de devenir le patron de Google Belgique.

Sa première mission, explique Beci, sera de renforcer la Chambre de commerce de Bruxelles et l'Union des entreprises de la capitale "afin de défendre les intérêts des entreprises bruxelloises dans un monde en pleine mutation, marqué par la digitalisation, l'intelligence artificielle, les défis environnementaux et les crises internationales".

"J'ai hâte de représenter la communauté des entrepreneurs dans notre vibrante capitale", a commenté l'intéressé. "Bruxelles dispose de nombreux atouts reconnus à l'étranger mais que nous n'exploitons pas assez."

Beci, pour Brussels Enterprises Commerce & Industry, est issue d'un partenariat entre la Chambre de Commerce et l'Union des entreprises de Bruxelles. L'organisation représente les deux tiers de l'emploi à Bruxelles et plus de 35.000 entreprises.