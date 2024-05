Le coût salarial moyen par heure a grimpé de 9,1% en 2023, selon Securex

Ce coût salarial est calculé en divisant le coût salarial annuel total par le nombre d'heures prestées par les travailleurs employés cette année-là, qu'il s'agisse des travailleurs en contrat fixe, les flexi-jobs, les jobs étudiants, les contrats d'apprentissage, etc. Le calcul détermine ainsi le coût moyen d'une heure de travail prestée pour une entreprise, en incluant le salaire brut, mais aussi les cotisations de sécurité sociale et les frais liés à l'emploi. Seules les entreprises comptant mille travailleurs ou plus n'ont pas été comptabilisées.

Ainsi, le coût salarial moyen est passé de 25,16 à 27,44 euros en un an. Ce montant suit finalement les indexations salariales et n'est pas dû à une diminution du nombre d'heures prestées, précise Securex. Le taux d'absentéisme de courte durée (moins de 30 jours) a même diminué, souligne l'entreprise.