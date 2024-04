Le groupe chinois Midea acquiert le suisse Arbonia Climate, maison-mère de Vasco Group

Midea développe et fabrique des produits dans le domaine de la climatisation et des technologies du bâtiment, des composants industriels, de la robotique et de l'automatisation. Le groupe chinois comptabilise plus de 190.000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 48 milliards d'euros en 2023.

S'appuyant sur plus de 3.000 collaborateurs en Europe, dont ceux de Vasco à Dilsen-Stokkem, Arbonia Climate développe et fabrique des produits et des systèmes à haut rendement énergétique pour le climat intérieur destinés à tous les types de bâtiments. En 2023, cette division a généré un chiffre d'affaires total de près de 595 millions d'euros.