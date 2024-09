Le BEL 20 reperd son avance de la veille, Umicore en tête

Melexis (75,45) et Azelis (18,41) chutaient de même de 3,70 et 4,11% alors que Syensqo (71,33) reculait de 4,40% en compagnie de Galapagos (26,38) et arGEN-X (482,00), négatives de 2,01 et 0,04%.

Sofina (254,60) et Ackermans (189,50) reperdaient 1,93 et 1,10%, D'Ieteren (189,50) reculant de 2,32%, KBC (70,92) et Ageas (46,98) de 0,62 et 1,18%, AB InBev (56,60) de 1,46%.

Bpost (2,46) et Unifiedpost (3,45) abandonnaient par ailleurs 5,4 et 2,8%, Cenergy (9,25) plongeant de 9,1% alors que des pertes de plus de 2% étaient relevées en Brederode (114,20), Kinepolis (38,75), Bekaert (35,96), Agfa-Gevaert (1,058), Barco (11,78), EVS (29,00), Vastned Retail (31,60) et Retail Estates (65,00).

Qrf (11,00) abandonnait de même 4,3% alors que Ekopak (15,75) et Orange Belgium (14,84) regagnaient 1,9 et 0,4%.

Celyad (0,256) valait enfin 2,4% de plus que la veille alors que Sequana Medical (0,922) et IBA (13,52) perdaient 2,5 et 1,3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1145 USD, contre 1,1130 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 75.410 euros, en progrès de 810 euros.