Des problèmes techniques pour la vente de billets sur le site de la SNCB

La société SNCB connaît un problème technique qui pourrait entraîner des difficultés pour les voyageurs à acheter des billets et des abonnements via le site web, prévient le porte-parole Bart Crols.

"Nous rencontrons actuellement un problème technique lié aux ventes (billets, abonnements, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite et vous invitons à réessayer ultérieurement", indique le site Internet de la compagnie ferroviaire.

M. Crols précise que le problème concerne uniquement les ventes via le site internet. Des problèmes sont également survenus aux guichets plus tôt dans la soirée, mais ils sont désormais résolus, a indiqué le porte-parole.