Le mois de mars sauve le premier trimestre du BEL 20

Partager:

Après les deux premiers mois de l'année dans le rouge, l'indice BEL 20 devait conclure son premier trimestre sur un gain de 3,71% grâce au rebond de 5,03% enregistré en mars. La dernière séance de ce mois confirmait une avance de 0,33% du BEL 20 qui terminait à 3.845,63 points, Lotus Bakeries (8.950) en tête avec un bond de 3,59%.

Cofinimmo (60,65) et Sofina (208,00) suivaient avec des mieux de 2,62% et 2,46% alors que Galapagos (29,58) et Umicore (20,00) freinaient l'indice avec des reculs de 2,50% et 1,21%, arGEN-X (366,10) reperdant 0,57%. KBC (69,42) et Ageas (42,92) valaient de même 0,09% de moins que la veille, AB InBev (56,46) gagnant 0,37% après avoir longtemps hésité.

Solvay (25,30) et UCB (114,40) avaient porté leurs gains à 1,32% et 0,57%, rejointes par Syensqo (87,78) qui gagnait finalement 0,71%. Aedifica (56,95) et WDP (26,46) étaient positives de 1,33% et 0,46%, D'Ieteren (205,60) et Melexis (75,15), négatives de 0,10% et 0,60%. Les résultats de la BNB (470,00) étaient accueillis par une chute de 4,8%, ceux de Sequana Medical (1,505) par une décote de 12,5% ramenée à 3,5% alors qu'une appréciation favorable faisait progresser DEME (148,20) de 5,4%.