Le Monténégro stoppe l'extradition de Do Kwon, l'ex-roi des crytpo, et ordonne un nouveau procès

La justice du Monténégro a annoncé vendredi annuler l'extradition de Do Kwon, le fondateur de la blockchain Terra que la Corée du sud et les Etats-Unis aimeraient tous deux juger, et ordonné un nouveau procès, laissant en suspens le sort de l'ex roi de la cryptomonnaie.

"La Cour d'appel du Monténégro, après la séance du conseil tenue le 17 mai 2024, a rendu une décision acceptant les appels de l'accusé", a-t-elle fait savoir dans un communiqué, et ordonné de "renvoyer l'affaire au tribunal de première instance pour un nouveau procès".