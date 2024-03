Le port d'Ostende réalise ses meilleurs résultats financiers depuis un quart de siècle

Cette bonne santé financière a contribué à la croissance de l'emploi. Depuis 2019, le port d'Ostende a ainsi attiré 15 nouvelles entreprises, dont 10 sont aujourd'hui exploitées, ce qui a permis la création de 407 emplois. Le port souhaite continuer à investir ses bénéfices dans ses activités et ambitionne de créer un total de 850 emplois supplémentaires d'ici 2026.

Le CEO du port d'Ostende, Dirk Declerck, a qualifié de "fructueuse" la stratégie développée. "Les trafics supplémentaires renforcent le port et prouvent que nous avons gagné notre place dans le paysage portuaire flamand", a-t-il commenté.

"Ostende, en tant que ville, est inextricablement liée à la mer et au port. C'est pourquoi je me réjouis de voir que les efforts et les investissements du port d'Ostende portent leurs fruits. Un port prospère n'est que positif pour notre 'ville de bord de mer'", a pour sa part déclaré le bourgmestre de la station balnéaire, Bart Tommelein.