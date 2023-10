Le refroidissement du marché immobilier a fait baisser les ventes sur Biddit

Biddit fête son cinquième anniversaire et avait connu une progression constante jusqu'ici, passant de 3.964 ventes en 2019 à 9.038 en 2022. Mais les ventes Biddit sont un peu moins nombreuses cette année, le compteur s'élevait à 4.893 fin août.

Selon Jan Sap, directeur général de Fednot, la plateforme est devenue "un incontournable" pour les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers. "La combinaison de transparence et de convivialité a manifestement fait son chemin", observe-t-il. "L'achat d'un bien immobilier par l'intermédiaire de Biddit est rapide: il n'est pas nécessaire de signer un compromis, et l'acheteur final ne doit pas attendre avant de pouvoir signer l'acte notarié lui attribuant le bien. L'acheteur peut disposer du bien vendu dès qu'il en a payé le prix, dans un délai de six semaines à compter de cette attribution."