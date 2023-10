Le télétravail "très positif" pour économiser de l'énergie, à condition d'être synchronisé

"Il faut que les métiers s'y prêtent, c'est la limite, mais quand on arrive à faire une mise en sommeil totale du site, on arrive à des économies d'énergie substantielles", souligne Christophe Rodriguez, directeur adjoint de l'Institut français pour la performance énergétique des bâtiments (IFPEB), qui a supervisé une expérimentation grandeur nature, la première du genre en France.

Empiriquement, souligne-t-il, on aurait tendance à penser que le télétravail fait économiser de l'énergie à l'entreprise mais génère une surconsommation majeure au domicile, or il n'en est rien.

Une centaine d'agents de l'administration sur dix sites, à Paris, La Défense, Orléans, Angers et Valbonne, se sont prêtés au jeu et ont accepté un suivi de leurs consommations au bureau, à domicile (gaz et électricité) et de leur transport durant cinq mois l'hiver dernier.

Un échantillon réduit mais dont les participants ont accepté de répondre à des questionnaires poussés : "Quand ils étaient au bureau, on essayait de comprendre qui était chez eux, un conjoint, un animal, s'ils avaient réduit le chauffage ou s'ils ne l'avaient pas fait, pourquoi, et on avait un mandat pour récupérer leurs données de consommation", poursuit M. Rodriguez.

Les résultats ont été ensuite corrélés aux observations de dix grandes entreprises privées, Allianz, La Poste Immobilier, Natixis, BPCE, SNCF ou Crédit Agricole Immobilier qui ont mené des tests d'organisation, avec à la clé un rapport à paraître d'ici début novembre, regroupant tous les trucs et astuces pour conjuguer télétravail et économies d'énergie.