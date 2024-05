Neuf magasins du groupe Cassis-Paprika vont fermer leurs portes

Celui-ci prévoit de préserver la majorité des emplois, soit plus de 600, tout en assurant la viabilité et la pérennité des activités, selon le groupe. Quelque 70 personnes ont cependant été licenciées.

"S'il permet de sauver neuf emplois sur dix sur l'ensemble du groupe, c'est tout de même plus de 15% du personnel belge qui se retrouve sans emploi aujourd'hui", a de son côté déploré la CGSLB, ajoutant qu'elle n'a pourtant cessé de tirer la sonnette d'alarme alors que "l'enseigne était en perte depuis plusieurs années".

Sur les 11 magasins, neuf vont définitivement fermer, à savoir ceux de Tournai, La Louvière, Wavre, Kuurne, Saint-Nicolas, Wijnegem, Belle-Île (Liège), Anspach (Bruxelles) et Basilix (Bruxelles). La marque Cassis sera toutefois encore présente dans plus de 45 magasins mixtes sous l'enseigne Cassis-Paprika, et sur les sites web, a noté le groupe.