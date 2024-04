Les dix plus grands aéroports accueillent 10% de tous les passagers aériens

Les dix plus grands aéroports au monde ont accueilli un total de 806 millions de passagers l'année dernière, soit près de 10% de l'ensemble des voyageurs aériens. L'aéroport d'Atlanta, aux États-Unis, a été le seul à accueillir plus de 100 millions de passagers, selon les chiffres du conseil international des aéroports (ACI World).

L'aéroport de Dubaï (Émirats arabes unis) suit en deuxième position avec 87 millions de passagers, devant Dallas/Fort Worth (Texas, États-Unis) avec près de 82 millions de passagers, Heathrow à Londres et Tokyo Haneda au Japon (tous les deux avec environ 79 millions de voyageurs). Ce dernier était encore 16e en 2022.

Le top dix est complété par les aéroports de Denver (États-Unis), Istanbul (Turquie), Los Angeles (États-Unis), Chicago (États-Unis) et New Delhi (Inde). Le plus grand aéroport de passagers de Belgique, Brussels Airport, a accueilli 22,2 millions de personnes en 2023.