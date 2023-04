Les lignes de métro 2 et 6 interrompues après un heurt de personne

Les lignes 2 et 6 du métro bruxellois sont à l'arrêt vendredi matin entre les stations Élisabeth et Arts-Loi en raison d'une collision avec une personne présente sur la voie, a averti la STIB sur les réseaux sociaux. L'accident a eu lieu aux alentours de 05h15, quand le premier métro de la journée s'est engagé dans le tunnel entre les stations Ribaucourt et Yser. Les passagers ont ensuite été évacués.