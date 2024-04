Les patrons des ports appellent l'Europe à réduire les coûts pour l'industrie

Quatre patrons de ports ont demandé, mardi, dans une lettre ouverte que les responsables au niveau européen réduisent les charges pour l'industrie. "Les entreprises à forte intensité énergétique en Europe sont confrontées à des coûts beaucoup plus élevés que dans d'autres régions du monde", indique le rapport. "Avec des lois et des réglementations plus complexes."

L'impact sur l'économie européenne serait dramatique si l'activité industrielle était réduite, disent-ils. "Il constitue un élément crucial de nos ports, aux côtés de la logistique et du secteur de l'énergie. Cela représente environ 63 milliards d'euros de valeur ajoutée et plus d'un demi-million d'emplois".

La lettre ouverte est écrite par deux Belges, le CEO Daan Schalck du North Sea Port et Jacques Vandermeiren du port d'Anvers-Bruges. Le patron du port néerlandais Boudewijn Siemons du port de Rotterdam et l'allemand Markus Bangen de Duisburger Hafen AG ont également soutenu cet appel.

Les deux Belges, ainsi que les patrons des ports néerlandais et allemand, tirent la sonnette d'alarme. "L'industrie manufacturière située dans le triangle entre les ports flamands et néerlandais et la région allemande de la Ruhr est responsable d'une grande partie de la production européenne", indique le communiqué. "Les entreprises des industries chimiques et sidérurgiques sont implantées dans les ports en raison de l'approvisionnement en matières premières et en énergie, qui sont encore en grande partie fossiles. Ce sont de grands émetteurs avec une responsabilité majeure dans la réduction rapide de leurs émissions de CO2."