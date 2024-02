Les ponts sur le Canal Albert relevés pour favoriser le transport fluvial en Wallonie

Le Port autonome de Liège et le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ont conjointement présenté mercredi deux projets majeurs du plan de relance de la Wallonie: le rehaussement des ponts du canal Albert et l'extension du terminal à conteneurs de Liège Trilogiport. Ces investissements à hauteur de 10 millions d'euros favoriseront le développement du premier port intérieur belge, tout en offrant une alternative au transport routier.