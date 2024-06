Le constructeur automobile Lancia de retour en Belgique et en Europe

Le constructeur automobile italien Lancia revient en Europe, en commençant par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, annonce dimanche le groupe Stellantis, dont il fait partie. Six premiers showrooms ont ouvert leurs portes ce week-end en Belgique et au Luxembourg dans le cadre d'un plan stratégique sur 10 ans ayant pour objectif d'installer la marque dans le segment haut de gamme européen.

Les six concessions inaugurées samedi se trouvent à Aartselaar, Overijse, Courtrai, Gand, Charleroi et Betrange, au Luxembourg. Le réseau de distribution sera constitué de 10 showrooms d'ici la fin de l'année, avec des ouvertures prévues à Drogenbos, Hasselt, Namur et Herstal.

La Belgique et le Luxembourg ont été privilégiés dans ce plan stratégique en raison de leur amour et de leur passion pour le style italien, de leur potentiel pour les ventes en ligne et de leur taille dans le segment B haut de gamme, justifie Stellantis. Ce groupe est propriétaire de constructeurs comme Jeep, Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Chrysler, Alfa Romeo, DS Automobiles, Chrysler ou encore Maserati.