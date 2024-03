Les rues les plus chères de Belgique se trouvent à Bruxelles

Les rues les plus chères de Belgique se trouvent toutes à Bruxelles. Sans surprise, c'est dans le quartier ucclois du Prince d'Orange qu'on retrouve l'artère où l'immobilier est le plus onéreux avec un mètre carré se négociant à 5.569 euros avenue des Chalets, selon une enquête d'Immoweb.

Le site de petites annonces immobilières a réalisé une étude sur les rues les plus et les moins chères dans 12 grandes villes du Royaume. Les 26 les plus onéreuses sont toutes situées en Région bruxelloise. Derrière l'avenue des Chalets, on retrouve ainsi la rue de la Vallée à Bruxelles-Ville et la drève du Caporal, à Uccle encore.

La Flandre pointe au 27e rang avec le Vogelmarkt à Gand. L'acheteur doit prévoir 4.975 euros le mètre carré s'il veut y acquérir un bien.