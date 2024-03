Les travaux d'élargissement du canal Nimy-Blaton ont commencé

Le chantier d'élargissement du canal Nimy-Blaton a débuté. Les travaux s'effectueront en trois tronçons successifs (en 2024, 2025 et 2026) pour une ouverture du canal remis à un plus grand gabarit au début 2027.

Le canal Nimy-Blaton-Péronnes relie Nimy, près de Mons, à Péronnes au niveau de l'Escaut. Les travaux d'élargissement s'inscrivent dans le cadre de la liaison européenne Seine-Escaut, projet co-financé par l'Union européenne qui doit relier le bassin de la Seine, la façade maritime de la région Hauts-de-France, le bassin de l'Escaut et les ports de l'Europe du Nord-Ouest. Le but est de favoriser le trafic fluvial, moins polluant et moins coûteux en raison des quantités transportées plus importantes, par rapport au transport par route.

Le canal avait été initialement conçu pour des bateaux de 600 tonnes. Il est actuellement accessible au gabarit de 1.350 tonnes et à terme, la voie d'eau accueillera des péniches de plus de 2.000 tonnes. Au total, 2.400 mètres de berges doivent faire l'objet de travaux. L'objectif est de maintenir la navigation pendant le chantier pour que les entreprises puissent continuer à utiliser la voie fluviale.