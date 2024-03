Lotus Bakeries prend la tête d'un BEL 20 en légère hausse

arGEN-X (369,40) s'appréciait de 0,3%, Solvay (25,00) et UCB (113,85) de 0,1%, alors que Syensqo (87,00) concédait 0,2%. Galapagos (29,82), d'abord en hausse, devait déraper subitement de 2,8% avant de ramener cet écart à 1,7%.

KBC (69,48) et Ageas (42,96) restaient indécises à l'instar d'AB InBev (563,6) qui repassait de 0,2% dans le vert.

Aedifica (56,40) et Cofinimmo (59,30) étaient positives de 0,3%, Melexis (75,80) gagnant 0,2%, ce que perdait D'Ieteren (205,40).

Les résultats de la BNB (472,00) étaient accueillis par une chute de 4,4%, ceux de Sequana Medical (1,445) par une décote de 7,4% alors qu'une appréciation favorable faisait progresser DEME (146,20) de 4%.

Aperam (29,74) et Care Property Invest (13,04) valaient 2 et 2,2% de plus que la veille, Unifiedpost (3,90) se distinguant par un nouveau rebond de 9,8%.