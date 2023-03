L'UE va doper les bornes électriques sur les grands axes routiers

Eurodéputés et États de l'Union européenne se sont mis d'accord mardi sur des objectifs contraignants pour déployer des stations de recharge d'électricité et d'hydrogène à intervalles réguliers le long des grands axes routiers afin d'accompagner le verdissement des automobiles et camions.

Hasard du calendrier, cet accord est intervenu quelques heures avant l'approbation définitive par les ministres de l’Énergie des Vingt-Sept de la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035, texte clé du plan climat de l'UE.